تدريبات بدنية خاصة لمستبعدي الأهلي من مواجهة كمبالا

خاض لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي المستبعدين من معسكر الفريق المُقام حاليًا بالإسكندرية استعدادا لملاقاة كمبالا سيتي تدريبات بدنية خاصة خلال المران الذي أُقيم صباح اليوم الأحد بملعب مختار التتش.

وأدى أحمد الشيخ وأحمد علاء وعمار حمدي ومحمود الجزار، وكريم نيدفيد وباسم علي، وصبري رحيل ومحمد شريف وأحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، والحارسان الصاعدان؛ أحمد طارق، ومصطفى شوبير، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خاصة في «الجيم» صباح اليوم تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الأولى في دوري دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط.