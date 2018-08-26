جيمارايش يقلب الطاولة على بورتو ويحرمه من صدارة الدوري البرتغالي

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أهدر بورتو فرصة رائعة لمواصلة انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم وخسر 2 / 3 أمام ضيفه فيتوريا جيمارايش اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادلا صعبا لبنفيكا مع سبورتنج لشبونة.

وفرط بورتو في العلامة الكاملة وأضاع فرصة تحقيق الفوز الثالث على التوالي والانفراد بصدارة جدول المسابقة حيث تجمد رصيده عند ست نقاط فقط بفارق نقطة واحدة خلف المتصدرين سبورتنج لشبونة وبنفيكا.

وبدا أن بورتو حسم المباراة بشكل كبير في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بفضل هدفين سجلهما الجزائري ياسين براهيمي وأندري بيريرا في الدقيقتين 37 و43 .

ولكن جيمارايش رد في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها أندري أندري وأنطونيو خوسيه بينيرو ودافيدسون في الدقائق 63 من ضربة جزاء و76 و87 ليقلب تأخره بهدفين في الشوط الأول لفوز ثمين في الشوط الثاني.

وحقق بنفيكا تعادلا صعبا مع ضيفه سبورتنج لشبونة 1 / 1 حيث تقدم سبورتنج لشبونة بهدف سجله لويس ناني من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ثم أدرك بنفيكا التعادل قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة ، عن طريق جواو فليكس.

ورفع كل من الفريقين رصيده إلى سبع نقاط لأنه التعادل الأول لكليهما بعد انتصارين متتاليين لكل منهما لكنهما اقتسما الصدارة بفضل سقوط بورتو في فخ الهزيمة.

وفي وقت سابق اليوم ، أفلت بورتيمونينسي من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي وتعادل مع ضيفه سانتا كلارا 2 / 2 .

وحصد بورتيمونينسي بذلك أول نقطة له في الموسم بينما رفع سانتا كلارا رصيده إلى نقطتين.

وافتتح فابيو كاردوسو التسجيل لسانتا كلارا بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة ثم تعادل بورتيمونينسي بهدف للاعب برونو تاباتا في الدقيقة 48 .

بعدها تقدم ويلسون مانافا لفريق بورتيمونينسي في الدقيقة 64 لكنه أسكن الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66 ليهدي سانتا كلارا نقطة التعادل.