ستروتمان على بعد خطوة من الإنضمام إلي مارسيليا  

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أصبح الهولندي كيفن ستروتمان لاعب روما الإيطالي، على بعد خطوة من الإنضمام إلى صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة " فوتبول إيطاليا" واسعة الإنتشار، فإن إدارة الذئاب قد وافقت على عرض بقيمة 25 مليون يورو، من جانب إدارة الفريق الفرنسي للتخلي عن ستروتمان.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب الهولندي من المقرر أن يخضع للكشف الطبي بفريق مارسيليا غدًا الإثنين، قبل إتمام التعاقد معه بشكل نهائي.

وأشارت إلي أن اللاعب صاحب الـ28 عاما سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 4.5 مليون يورو، لمدة 5 سنوات مع الفريق الفرنسي.

وخاض ستروتمان مع "الجيالورسي" 44 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.