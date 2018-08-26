لاعبا بيراميدز : الفوز على الداخلية خطوة مهمة في مشوار صدارة الدوري

أكد عبدالله بكرى مدافع فريق بيراميدز وزميله مهند لاشين لاعب الوسط، أن تحقيق الفوز على الداخلية 3-1، خلال اللقاء الذي جمعهم ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، كان مهم للغاية خصوصًا أنه وضع الفريق في صدارة ترتيب الدوري متساويًا بعشر نقاط مع الأهلي.

أشار بكري إلى أن اللقاء كان صعب، وقال: "إستطعنا أن نقتنص الثلاث نقاط خلال مواجهة فريق عنيد كان يبحث بدوره عن الفوز، ولكننا حققنا الهدف من المباراة من أجل مواصلة الإنتصارات والمنافسة على صدارة الدوري".

بينما أوضح لاشين أن المباراة كانت قوية ولكنه حرص مع زملائه على فك شفرة دفاع الداخلية ، قائلًا: "أستطعتنا الوصول للمرمي أكثر من مرة، وتهديد مرماهم في أكثر من مناسبة حتى إحراز أهداف الفوز".

وأضاف: "الداخلية تمتلك لاعبين على متسوى عال، بجانب علاء عبدالعال مديرهم الفني، ولكننا نجنا في تحقيق الفوز وذلك هو الأهم".

يذكر أن نادي بيراميدز قد حقق الأنتصار على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز وبذلك تقاسم الصدارة مع الأهلي.