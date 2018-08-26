شيكاتارا مفاجأة الجونة لمواجهة الانتاج الحربي

أعلن هشام زكريا المدير الفني لنادي الجونة عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الإنتاج الحربي بالأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، والتي ستقام مساء اليوم على ملعب السلام، وشهدت دخول النيجيري شيكاتارات صفقة الفريق لأول مرة.

وأصبح من حق المهاجم النيجيري المشاركة في المباريات بشكل رسمي، بعد وصول بطاقته الدولية للنادي واتحاد الكرة، وقام الجهاز الفني في تجهيزه بدنيًا وفنيًا للاعتماد عليه في لقاء الانتاج المقبل.

وكان الجونة قد تعاقد مع شيكاتارا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعدما فك ارتباطه مع نادي الوداد المغربي هذا الصيف بشكل ودي بين الطرفين، ليدعم صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وجاءت القائمة مكونة من: رمزي صالح وعمر رضوان وأحمد سعيد أوكا ولؤي وائل وأحمد على وجوزيف أنجويم وجاتوش بانوم وأحمد الشناوي وأحمد مجدي ومحمود الشبراوي وإسلام رشدي وأحمد عيد عبدالملك وخالد صبحي ومحمد أبو سريع وعمرو سعداوي وحسام زين ومحمد محسن وكوليبالي ومحمد عبد الجواد وشيكاتارا.