واتفورد يواصل انطلاقته المثالية بثنائية في كريستال بالاس بالدوري الانجليزي

واصل واتفورد انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة إثر تغلبه 2 / 1 على ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثالثة للبطولة اليوم الأحد.



ارتفع رصيد واتفورد إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.



وفي الشوط الثاني، بادر روبيرتو بيرييرا بالتسجيل لمصلحة واتفورد في الدقيقة 53، قبل أن يضيف زميله جوزيه هوليباس الهدف الثاني في الدقيقة 71.



وأعاد ويلفرد زاها المباراة لأجواء الإثارة مجددا، بعدما أحرز هدفا لكريستال بالاس في الدقيقة 78، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها واتفورد بمبارياته الثلاث الأولى في النظام الجديد للبطولة الذي انطلقت نسخته الأولى في موسم 1992 - 1993.