وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث لمترو الأنفاق

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بمشروع تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة "هيونداي روتيم" الكورية، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الكوري يون يو شيول سفير دولة كوريا الجنوبية.



وقال عرفات ، فى بيان لوزارة النقل اليوم الأحد، إن إجمالي سعر العقد يبلغ 317.8 مليون يورو و640 مليون جنيه مصري شاملة كافة الضرائب والأعباء المالية، موضحا أن هذا العقد يختص بتوريد 32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث من خلال تمويل ميسر مقدم من بنك "اكزيم" الكوري بقيمة 243 مليون يورو بفائدة 0.1% تسدد على 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة.. ومن المقرر توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض بعد غد الثلاثاء بكوريا الجنوبية ليدخل بعدها العقد حيز التنفيذ لمدة 76 شهرا.

وأفاد عرفات بأنه لأول مرة تصل نسبة المكون المحلي لتصنيع القطارات لنحو 30%، لافتا إلى أنه سيتم توريد الأربعة قطارات الأولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) من الخط الثالث للمترو نهاية عام 2019، فيما سيتم توريد باقي القطارات بمعدل قطار واحد شهريا.



وأوضح عرفات أن طول المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق يبلغ حوالي 17.7 كم وتشمل 15 محطة، فيما يصل طول الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة إلى 11.5 كم وتشمل 10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.

وبدورها، ذكرت وزيرة الاستثمار أن المشروع يهدف إلى خدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، بواقع حوالي 1.5 مليون راكب/اليوم، وربط أقصى غرب القاهرة بأقصى شرقها ويقدم خدمة لنقل الركاب صديقة للبيئة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق إمبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، إضافة إلى الربط مع مطار القاهرة الدولي، كما سيوفر المشروع فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة.



وأشارت سحر نصر إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، داعية الشركات الكورية لزيادة استثماراتها فى مصر، وأكدت أن كوريا الجنوبية تعد شريكا هاما من شركاء مصر في التنمية، حيث ساهمت فى دعم مشروعات هامة كان لها مردودها الإيجابي في تنمية مهارات الكوادر المصرية خاصة في مجالات النقل والتعليم العالى والتدريب المهني والكهرباء ونقل التكنولوجيا والخبرة الكورية.



ومن جانبه، أكد السفير يون يو شيول، حرص الحكومة الكورية على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وضخ استثمارات جديدة، مشيدا بمناخ الاستثمار فى مصر.

وقال إن هذا الاتفاق نتيجة التعاون الناجح بين مصر وكوريا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية فى مارس 2016، موضحا أنه تم التعاون مع مصر فى تطوير النقل الحضارى، كما تم توفير دورة تدريبية لـ90 مصريا فى مجال المترو، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع مصر ضمن الاتفاقية الإطارية بإجمالي 3 مليارات دولار.