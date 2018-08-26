شهد صيف 2018، إعلان عدد كبير من نجوم الفن والإعلام زواجهم، إما من داخل الوسط الفني أو من خارجه، ليستحق عن جدارة لقب "موسم زواج النجوم".

"الشروق" ترصد أبرز زيجات هذا الصيف.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بعد نفي علاقتهما أكثر من مرة، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب زواجها من المطرب حسام حبيب يوم السبت الموافق 7 أبريل الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء، وظهرت ابنتي شيرين "مريم وهنا" من زوجها السابق الموزع محمد مصطفى، حفل الزفاف، كما تواجدت الفنانة الهام شاهين وليلى علوي ومنة شلبي.

أحمد الفيشاوي وندى

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، أول مايو، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى "ندي"، واقتصر الحفل على حضور الأهل من الطرفين فقط.

ورفض "الفيشاوي" الاحتفال العلني او حضور أحد من الوسط الفني أو الكشف عن هوية خطيبته او تفاصيل قصة الحب، ليفرض على هذه الخطوبة حالة من الخصوصة.

أحمد المسلماني

احتفل الإعلامي أحمد المسلماني مقدم البرامج بقناة "دريم"، مساء الأحد الموافق 6 مايو، بحفل زفافه علي الدكتورة إنجي مهدي مدرسة العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في أحد الفنادق الكبري علي النيل بالقاهرة، وحضورعدد كبير من الإعلاميين والسياسيين وأهل العروسين.

شيماء سيف ومحمد كارتر

عقدت الفنانة شيماء سيف قرانها على المنتج محمد كارتر يوم الجمعة الموافق 4 مايو، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد الحضور عددا كبيرا من الأصدقاء والأقارب.

وشهد الفنان يحيى الفخراني على عقد الزواج، وحضرت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنانة روجينا، وزوجها أشرف ذكي وتامر عاشور وزوجته وكارمن سليمان وهنا الزاهد، وشريف باهر وعمر السعيد ونجمة مسرح مصر سارة درزاوي والفنان ماجد المصري وأحمد صيام.

وليد فواز ومي سليم

في 20 يونيو أعلن الفنان وليد فواز بشكل مفاجئ، زواجه من الفنانة الأردنية مى سليم، حيث نشأت قصة حب بينهما خلال تصوير آخر أعمالهما "الرحلة"، والذى تم عرضه فى رمضان الماضي، وكانا يقدمان دور رجل وأمرأة يعيشان قصة حب تنتهي بالزواج ويتخللها بعض المشكلات، ليتحول المسلسل إلى حقيقة بزواجهما، لكن كانت المفاجأة الأكبر أن هذا الزواج لم يستمر طويلا، وحدث الطلاق في شهر العسل بعد 26 يوم فقط على هذا الزواج.

توفيق عكاشة وحياة الدرديري

يوم 2 يوليو الماضي، احتفل الإعلامي توفيق عكاشة بزفافه على حياة الدريدي، بإحدى البواخر النيلية وسط أجواء رومانسية، بعدما عقد قرانهما مساء 28 يونيو، واحتفلا بعقد قرانهما في منزل "الدرديري" بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، وسط أجواء عائلية وبحضور عدد كبير من الأهل والمقربين، وفي غياب تام لزملائهم من الإعلاميين.

محمد علي رزق وسارة فهيم

احتفل الفنان محمد علي رزق بزفافه على المذيعة سارة فهيم، مساء السبت الموافق 7 يوليو، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم النجم أحمد السقا والفنانة إيمى سمير غانم، وإيمان العاصى وإدوارد وسامية الطرابلسى والفنانة تونى ماهر والفنانة إيمان سلامة وهاجر الشرنوبى، والمطرب محمد شاهين والفنان حمزة العيلى، والفنانة كارولين عزمى.

معز مسعود وشيري عادل

يوم 11 يوليو الماضي، أعلن الباحث معز مسعود، زواجه من الفنانة شيرى عادل، عبر بيان صحفي، مؤكدا أن الزواج تم منذ عدة شهور، بعدما انفصل عن زوجته السابقة "بسنت نور الدين" في شهر مارس المنصرم، بعد زواج دام لمدة 6 أشهر فقط، ورغم أن هناك أنباء انتشرت عن انفصالهما، إلا أنهما حرصا على إصدار بيان مشترك عبر حساباتهما بمواقع التواصل الإجتماعي، يشير إلى استمرار حياتهما بشكل طبيعي.

محمد عبد المعطي وفرح علي

احتفل السيناريست محمد عبد المعطي بزفافه على المذيعة فرح على يوم الجمعة 20 يوليو، فى أحد الفنادق الكبرى، بمشاركة الأصدقاء، وأقام العروسان حفل الخطوبة في مارس 2016، وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان تامر حسني وكريم فهمي واشرف عبد الباقي ونجم الأهلي والمنتخب السابق محمد شوقي وشيكو ومقدم البرامج هتاني حتحوت.

أحمد مجدي ونهى

وفي نفس اليوم 20 يوليو، احتفل الفنان الشاب أحمد مجدي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى "نهى" بحضور الأهل والأصدقاء.

وأعلن "مجدي"، ورغم تأكيد مجدي على أنه سيتزوج خلال صيف 2018، إلا أنه لم يعلن موعد حفل الزفاف.

عبير صبري وأيمن البياع

شهدت القنصلية المصرية بالإمارات يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو الماضي، عقد قران الفنانة عبير صبري على المحامي الفلسطيني الأصل أيمن البياع، والذي يقيم بمدينة دبي، وقررت الإعلان عن الزواج قبل أن تعود للقاهرة وتحتفل.

محمد رحيم وأنوسة كوته

تزوج الملحن محمد رحيم من "انوسه كوته " كريمة مدحت كوتة أصغر مدربة أسود، يوم السبت الموافق 10 أغسطس، واحتفلا العروسين بأحد الفنادق النيلية الكبرى، وافتتح الحفل بالمؤثرات البصرية التي قدمها الفنان أحمد عصام بعدها أهدي رحيم لـ أنوسه أغنية أعدها خصيصا لزفافهما بعنوان "فيا اللي مكفيني " رقص عليها الجميع.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

بعد انفصاله عن زوجته السابقة منه حسين فهمي، مارس الماضي، أعلن الفنان أحمد فهمي، مساء الأربعاء 16 أغسطس، خطبته من الفنانة هنا الزاهد، في حفل اقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء.

الملف أن زوجته السابقة منه حسين فهمي كانت قد اعلنت عقد قرانها على المحامي طارق جميل قبل خطبته بثلاثة أيام فقط، كما احتفلت بزفافها بالساحل الشمالي بعدها بأيام.

هيدي كرم وعصام عبد العزيز

احتفلت الفنانة هيدي كرم بخطبتها على المنتج عصام عبد العزيز يوم 21 أغسطس، مع أصدقائها بأحد الأماكن العامة، ويقام هذا الأسبوع حفل آخر بمنزل والد "هيدي" ويتم خلاله الإعلان الرسمي للخطوبة، ولم يتم تحديد موعد حفل الزفاف حتى الآن.

نسمة محجوب وشادي الحلواني

احتفلت الفنانة نسمة محجوب مساء أمس السبت 25 أغسطس، بحفل زفافها على الملحن شادي الحلواني بإحدى فيلات بالشيخ زايد، حضر الحفل عدد من الفنانين والفرق الغنائية، وكان الزوجان قد احتفلا بخطبتهما في شهر إبريل من العام الماضي.

محمد إمام

ترددت أنباء خلال الأيام الأخيرة عن استعداد الفنان محمد عادل إمام، لإعلان زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، ورغم أنه لم يؤكد الخبر، إلا أنه نشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، آية قرآنية تُنبئ بقرب زواجه، هي: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون".

واكتفى «إمام» في تعليقه على الآية الكريمة، بالإشارة إلى قلب ودبلة.

ديانا حداد

أعلنت الفنانة اللبنانية ديانا حداد زواجها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حيث نشرت "حداد" صور لها وعلقت عليها: "دعواتكم"، وأظهرت ايقونة خاتم الزواج.