استقالة وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب

استقالت جولي بيشوب، وزيرة الخارجية الأسترالية، اليوم الأحد، بعد أن فشلت في الفوز بزعامة الحزب الليبرالي قبل يومين، لكنها قالت إنها ستحتفظ بعضويتها في البرلمان.



وقالت في بيان "اليوم أبلغت رئيس الوزراء بأنني سأستقيل من منصبي كوزيرة للخارجية.. وسأظل عضوا في البرلمان كصوت قوي لولاية أستراليا الغربية".



وقالت إنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستخوض الانتخابات الاتحادية المقبلة، والتي من المقرر أن تعقد في مايو 2019.



وخرجت بيشوب في الجولة الأولى من تصويت على زعامة الحزب الليبرالي يوم الجمعة، والذي جرى بعد أن قام الجناح المحافظ بالحزب بالتمرد على رئيس الوزراء السابق مالكوم تيرنبول.



وتغلب وزير الخزانة السابق سكوت موريسون على وزير الداخلية السابق بيتر دوتون في الجولة الثانية من التصويت ليصبح سابع رئيس وزراء لأستراليا في 11 عاما.



ومن المتوقع أن يعلن موريسون عن أعضاء حكومته في الأيام القليلة المقبلة.