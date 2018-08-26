مقتل شخصين على الأقل في إيران بعد وقوع زلزال بقوة 6 درجات

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأُصيب 241 آخرين بعدما ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر غرب إيران.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي، بأن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، حيث لقي أكثر من 600 شخص حتفهم في زلزال في نوفمبر الماضي.

وذكرت قناة "أي ار أي بي" التلفزيونية، أن بلدة تازة آباد التي تقع على الحدود مع العراق كانت الأكثر تضررا، مضيفة أن فرق الإنقاذ في طريقها للبلدة، وقد تم تسجيل أكثر من 30 هزة ارتدادية.

وأضافت صحيفة "إيران ديلي"، أن سكان مدينة بغداد، التي تبعد مئات الكيلومترات غرب إيران، شعروا بالزلزال، ولكن لم يتم تسجيل إصابات هناك.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي وقع الزلزال في الساعة الثانية وثلاث وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي "22:13 بتوقيت جرينتش" على عمق 10 كيلومترات.