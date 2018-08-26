«التنمية المحلية»: وحدات المرور بدأت في تحديد خطوط سير التوك توك بالمحافظات

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل قرار الوزارة بشأن تذليل العقبات أمام ترخيص التوك توك، قائلًا إن ظاهرة التوك توك موجودة منذ سنوات في البلد، وتظهر أهميتها في مناطق في الريف، ولهذا فقد طلبت الوزارة من المحافظات أن تدلي بآخر إحصائياتها بشأن مركبات التوك توك لديها، من أجل تقنينه.



وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن المركبات التي تسير في الشوارع الرئيسية في محافظات الدلتا والصعيد تم إيقافها، مشيرًا إلى بدء وحدات المرور في المحافظات في تحديد خطوط سير مركبات التوك توك.



وأوضح أن القواعد المختصة بتنظيم حركة سير التوك توك وتقنينه، موجودة لدى وحدات المرور المختلفة في المحافظات، لافتًا إلى إتاحة سير التوك توك في الطرق المحلية والإقليمية، كي تحقق الغرض منها، في نقل المواطنين في الريف.



وأكد منع مركبات التوك توك من السير في الطرق الرئيسية مثل كوبري أكتوبر والطريق الدائري، متابعًا: «ممنوع التواجد في الطرق الرئيسية، ويسمح بالتواجد في الطرق الفرعية والداخلية فقط».



وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتابًا دوريًا لكل المحافظات، بشأن تذليل العقبات أمام تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك.



