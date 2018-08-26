قال الفنان محمد صبحي، إنه من الضروري أن يتم الاحتفاء بالنماذج الجيدة في الإعلام والفن المصري، دون التركيز على النماذج السيئة معقبًا: «والفنان بيقولك أنا بقدم الواقع، والواقع في الفن عمره ما كان صورة فوتوغرافية، والصورة الحقيقية أن تقدم أجمل ما فينا».



وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن هناك 4 روافد للإصلاح، وهي التعليم والثقافة والإعلام وعلماء الدين، متابعًا: «الانتماء لا يُعلّم، الانتماء ممارسة، ولازم أربي الطفل في المدرسة كي يشعر أنه حر، ويتعلم الحرية بشكل صحيح، ويعلم أن الحرية لا تتعارض مع الأخلاق».



ولفت إلى دور الحرية في تذوق الجمال، وإبداء الرأي فيما هو رديء، مضيفًا أن المجتمع فقد الذوق السليم في كثير من النواحي، مثل شكل العمارات والأبنية ومداخل البيوت.



وتابع: «ده شيء مؤلم، وإحنا بندمر بلدنا بإيدينا ومش واعيين، والله لو الدولة تؤمن بأن الثقافة والفن هو الحامي الحقيقي لأجيال كثيرة، هنغير فكرنا تمامًا».



