الأحد 26 أغسطس 2018 6:09 ص القاهرة القاهرة 27.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. محمد صبحي: يجب تربية الأطفال في المدارس على الحرية

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 5:49 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 5:49 ص
قال الفنان محمد صبحي، إنه من الضروري أن يتم الاحتفاء بالنماذج الجيدة في الإعلام والفن المصري، دون التركيز على النماذج السيئة معقبًا: «والفنان بيقولك أنا بقدم الواقع، والواقع في الفن عمره ما كان صورة فوتوغرافية، والصورة الحقيقية أن تقدم أجمل ما فينا».

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن هناك 4 روافد للإصلاح، وهي التعليم والثقافة والإعلام وعلماء الدين، متابعًا: «الانتماء لا يُعلّم، الانتماء ممارسة، ولازم أربي الطفل في المدرسة كي يشعر أنه حر، ويتعلم الحرية بشكل صحيح، ويعلم أن الحرية لا تتعارض مع الأخلاق».

ولفت إلى دور الحرية في تذوق الجمال، وإبداء الرأي فيما هو رديء، مضيفًا أن المجتمع فقد الذوق السليم في كثير من النواحي، مثل شكل العمارات والأبنية ومداخل البيوت.

وتابع: «ده شيء مؤلم، وإحنا بندمر بلدنا بإيدينا ومش واعيين، والله لو الدولة تؤمن بأن الثقافة والفن هو الحامي الحقيقي لأجيال كثيرة، هنغير فكرنا تمامًا».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك