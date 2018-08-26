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ليل يعبر جانجون بثلاثية في الدوري الفرنسي

الشروق
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 5:09 م | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 5:09 م

أحرز المهاجم الشاب جوناثان بامبا هدفين قاد بهما فريقه ليل للفوز 3 / صفر على ضيفه جانجون، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ارتفع رصيد ليل إلى سبع نقاط في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين ظل رصيد جانجون خاليا من النقاط، ليبقى متذيلا للترتيب، بعدما خسر في مبارياته الثلاث بالبطولة هذا الموسم.

تقدم ليل مبكر بهدف حمل توقيع لاعبه البرتغالي تشيكا في الدقيقة السابعة، قبل أن يتقمص بامبا دور البطولة في اللقاء، بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة و73.

وتضاعفت معاناة جانجون في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كريستوف كيربارت في الدقيقة 82.


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