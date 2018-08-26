ليفربول يعلن إعارة كاريوس إلى بشكتاش

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي على الانترنت، رحيل حارس المرمى لوريس كاريوس إلى فريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة عامين.

ومن المقرر أن يستمر كاريوس25 عاما مع بشكتاش فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي بالإضافة للموسم المقبل.

وخاض كاريوس 49 مباراة مع فريق ليفربول منذ إنضمامه إليه قادما من فريق ماينز في الألماني في 2016.

ويلتقي فريق بشكتاش مع أنطاليا سبور في وقت لاحق من اليوم، ثم يواجه ضيفه بارتيزان الصربي يوم الخميس المقبل في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

يذكر أن بشكتاش فاز في أول مباراتين له بالدوري التركي على بلدية آكهيسار 2 / 1 وعلى إرضورم 3 / 1.