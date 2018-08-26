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الكويت تلغي عقود أكثر من 3 آلاف وافد ضمن سياسات التوطين

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي، أحمد الجسار، عن إلغاء عقوم لـ3140 وظيفة لغير الكويتين العاملين في الجهات الحكومية تطبيقا لسياسات التوطين.

وأكد «الجسار»، أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، ألغى بالتعاون مع وزارة المالية عقود 3140 وظيفة لغير الكويتين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة، حيث تشمل وزارات وإدارات حكومية، وجهات حكومية ذات ميزانية ملحقة، وجهات حكومية ذات ميزانية مستقلة.

وأوضح أن القرار جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو إجراءات تكويت الوظائف الحكومية في الوزاراة والإدارات، حيث تشمل الإجراءات تكويت 15 مجموعة وظيفية في الدولة.

وأشار إلى أن عدد الموظفين غير الكويتين بالجهات الحكومية المشمولية بالمجموعات الوظيفية الـ15، يبلغ 44572 موظف.

وأضاف أن الموظفين الـ44572 يعملون لدى 46 جهة حكومية تشمل التدريس والتدريب ووظائف خدمية ووظائف القانون والشؤون الإسلامية ووظائف هندسية ووظائف خدمات اجتماعية وتربوية ورياضية، بالإضافة إلى وظائف مالية واقتصادية وتجارية، ووظائف تتعلق بالعلوم والثروة الحيوانية والزراعية، والتطوير الإداري والإحصاء، ووظائف بحرية.

وأكد "الجسار" على استمرار ديوان الخدمة المدنية في تطبيق سياسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة حتى الوصول إلى النسب المطلوبة لتكون نسبة تكويت تلك الوظائف 100%.