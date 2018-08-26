ربيعة يؤدي تدريبات مكثفة تحت إشراف إخصائي التأهيل

أدى رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة اليوم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

واشتملت تدريبات ربيعة على جزء بدني في الجيم،، إلى جانب مران مكثف بالكرة والتسديد بقوة على المرمي من مختلف الزوايا.

يذكر أن ربيعة أدى مرانه على هامش مران مجموعة اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق المتواجدة في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة كامبالا سيتي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.