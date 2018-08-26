«الشورى الإيرانى» يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد

مسعود كرباسيان ثانى وزير فى حكومة روحانى تسحب الثقة منه خلال شهر.. قتيلان و241 جريحا فى زلزال بقوة 6 درجات فى غرب البلاد

سحب مجلس الشورى الإيرانى الثقة من وزير الشئون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، اليوم، فى ضربة جديدة للحكومة التى تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة انعكست فى احتجاجات شعبية واسعة شهدتها البلاد.

وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذى تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121 وامتناع نائبين عن التصويت. وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وبذلك يكون كرباسيان ثانى وزير من حكومة الرئيس حسن روحانى تسحب الثقة منه هذا الشهر بعد عزل وزير العمل على ربيعى فى 8 أغسطس.

ويشير معارضو حكومة روحانى إلى أنها أضاعت الفرص الناجمة عن الاتفاق النووى الذى يبدو اليوم أنه انتهى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه فى مايو وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

فى غضون ذلك، قتل شخصان وأصيب 241 بجروح عندما ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات فجر اليوم، غرب إيران قرب الحدود مع العراق، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسئولين. وحدد المعهد الأميركى للرصد الجيولوجى مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بعد 26 كلم جنوب غرب مدينة جوانرود فى محافظة كرمانشاه حيث أوقع زلزال العام الماضى مئات القتلى.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء عن رئيس قسم الطوارئ فى جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية صائب شاريدارى قوله إن شخصين لقيا حتفهما هما امرأة حامل ورجل يبلغ من العمر 70 عاما توفى إثر نوبة قلبية فيما أصيب 241 بجروح، حالة ستة منهم حرجة. مضيفة أن السلطات شكلت خلية أزمة ووضعت المراكز الصحية فى حالة استنفار.