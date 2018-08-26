«الري»: 5 محطات رفع بتكلفة 251 مليون جنيه جاهزة للافتتاح

تستعد وزارة الموارد المائية والري لافتتاح 5 محطات رفع في 4 محافظات، هي: البحيرة، وأسوان، وسوهاج، وبني سويف، بتكلفة إجمالية تبلغ 251 مليون جنيه، لخدمة زمام قدره 83 ألف فدان.

وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، محمد محمد عبد العاطي، إن المشروعات الخمسة تشمل: إحلال وتجديد محطة الثورة بمحافظة البحيرة، بتكلفة 24 مليون جنيه، لخدمة زمام قدره 32 ألف فدان.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أمس: كما تشمل مشروعين في محافظة أسوان، هما: إنشاء محطة الكيلو 57 توشكى، بتكلفة 110 مليون جنيه؛ لخدمة زمام قدره 32 ألف فدان، فضلًا عن محطة شباب الخريجين، بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه، لخدمة زمام قدره 8 آلاف فدان.

وتابع: وكذلك إنشاء محطة بني جميل في محافظة سوهاج، بتكلفة بلغت نحو 80 مليون جنيه؛ لخدمة زمام قدره 8 آلاف فدان، بالإضافة إلى إنشاء محطة الفنت بمحافظة بني سويف بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه؛ وذلك لخدمة زمام قدره 3 آلاف فدان.