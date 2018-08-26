مصدر بـ«القابضة للكهرباء»: كشافو «شعاع» يبدأون المرحلة الثانية من قراءة «عدادات» فى 11 قطاعًا جديدًا

أعلن أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وصول إجمالى العدادات مسبقة الدفع التى تم تركيبها للمبانى القانونية أو الشرعية منذ نوفمبر 2011 وحتى 29 يونيو من العام الحالى، إلى حوالى 5.8 مليون عداد فى نطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وقال حمزة، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، إن إجمالى ما تم تركيبه من عدادات كودية للمبانى المخالفة غير القانونية حتى 31 مايو من العام الحالى 1.7 مليون عداد، موضحا أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية بلغ 2.3 مليون طلب حتى 30 يونيو من العام الحالى.

وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية بدأت فى تحصيل فواتير الاستهلاك الخاصة فى شهر يوليو، وهى أول فاتورة يتم إصدارها بأسعار شرائح الكهرباء الجديدة، كاشفا عن مراجعة الفواتير بدقة عالية قبل وبعد الإصدار، ويجب على كل مشترك مراجعة فاتورته الجديدة بعد بدء تطبيق الأسعار الجديدة وحساب الاستهلاك، حيث يساعده ذلك فى التأكد من صحة فاتورته أو كشف خطأ بها وبالتالى يقدم شكوى قبل سدادها.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من تعاقد شركة «شعاع» لقراءة عدادات الكهرباء التابعة لإحدى الجهات السيادية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعد أن أثبتت مؤشرات تقييم أدائها خلال المرحلة الأولى نجاحها فى تحقيق إيجابيات كبيرة لقطاع الكهرباء، أهمها الإبلاغ عن وقائع سرقات كثيرة فى التيار الكهربائى بالمناطق المختلفة، وكذلك المساهمة فى تخفيف الأعباء على الكشافين التابعين لشركات التوزيع التسع، والذين تمت الاستعانة بهم فى عمليات التحصيل نظرا للنقص الشديد فى العمالة.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن كشافى «شعاع» بدأوا بالفعل منذ الأسابيع الماضية فى قراءة عدادات القطاعات الجديدة التى تم الاتفاق على قراءتها مع شركات التوزيع التسع، حيث من المرتقب قراءة 11 قطاعا جديدا يمثل شركات التوزيع التى تم الاتفاق عليها.

وأوضح أنه تم اختيار قطاع «الحلمية» التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذى يبلغ عدد المشتركين فيه مليون و827 ألفا و643 مشتركا، كما تم اختيار قطاعى الهرم والدقى التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث يبلغ عدد المشتركين فى قطاع الهرم 930 ألفا و525 مشتركا، كما يبلغ عدد المشتركين فى قطاع الدقى 889 ألفا و120 مشتركا.

وأشار إلى أنه أيضا تم إسناد قراءة قطاع غرب الإسكندرية التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى قطاع جنوب الشرقية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وقطاع جنوب الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا، وقطاعى شرق وغرب الغربية التابعين لشركة جنوب الدلتا.