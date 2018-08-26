فيتيل يفوز بسباق فورمولا البلجيكي

تفوق الألماني سيبستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، على متصدر فئة السائقين لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، وتوج بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 ،



ولم يمض من السباق طويلا حتى تمكن فيتيل من التفوق على هاميلتون، الذي بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول، واستمر في الصدارة حتى توج باللقب ليقلص الفارق بينه وبين هاميلتون على صدارة فئة السائقين من 24 نقطة إلى 17 نقطة فقط.



وبدأ أول سباق لفورمولا-1 ،بعد نهاية العطلة الشتوية بحادث تصادم ضخم عندما اصطدم نيكو هولكنبرج، سائف رينو، بسيارة فرناندو ألونسو، سائق فريق مكلارين، لتطير سيارة مكلارين في الهواء وتعبر فوق سيارة شارل لوكلير سائق ،فريق ساوبر.



وانسحب السائقون الثلاثة من السباق بدون أي إصابات، وتبعهم كيمي رايكونين سائق فيراري، والفائز أربع مرات بهذا السباق، بعدما تعرض لاصطدام مع دانيل ريتشارد و سائق ريد بول.



وظل فيتيل بعيدا عن هذه الأزمات وكان مرتاحا في المقدمة، ليفوز بالسباق متفوقا على هاميلتون بفارق 11 ثانية.