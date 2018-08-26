بعد أن تسبب الإقبال الجماهيري الكبير، في تأجيل حفل الفنان عمرو دياب في «Bo Hub» بالساحل الشمالي، الجمعة الماضية إلى الخميس المقبل 30 أغسطس، أعلنت الشركة المنظمة إقامة الحفل، في «Golf Porto Marina».



ومن المقرر أن تفتح الأبواب لدخول الحفل الساعة 7 مساء، وتطرح التذاكر الجديدة للبيع بداية من اليوم الأحد حيث يبلغ السعر 750 جنية لفئة الـ«VIP» و300 جنية للفئة العادية.



يذكر أن عمرو دياب طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «كل حياتي»، هي: «ده لو اتساب، كل حياتي، تعالي، هدد»، ومن المتوقع أن يصدر الألبوم رسميا خلال حفل الهضبة بالساحل الشمالي الخميس المقبل.