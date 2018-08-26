الجزائر تتعهد بالقضاء على الكوليرا في غضون 3 أيام

تعهد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي اليوم الأحد، بالقضاء على وباء الكوليرا في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، وفاة رجل وامرأة بالوباء.

وقال حسبلاوي، في مؤتمر صحفي عقب زيارته لمشفى بوفاريك بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية الذي استقبل العدد الأكبر من المصابين، إن "الدولة سطرت منذ بداية ظهور هذا الوباء استراتيجية مكنت من محاصرته ومنع انتشاره", وأكد حسبلاوي، على القضاء على الكوليرا في غضون الأيام الثلاثة المقبلة وقبل الدخول المدرسي المقرر الأسبوع المقبل.

وكشف الوزير الجزائري، أنه تم تسجيل منذ تاريخ الإعلان عن هذا الوباء، 147 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، بولايات البليدة التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات، وتيبازة والبويرة والجزائر العاصمة وعين الدفلى، مشيرا إلى أن التحاليل الطبية اظهرت إصابة 49 شخصا بالداء.

كما أوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد الأسباب النهائية بالرغم من اكتشاف منبع بمنطقة سيدي الكبير في حمر العين بولاية تيبازة، والذي أثبتت التحاليل احتوائه على البكتيريا المسببة للكوليرا.

ولفت الوزير الجزائري أنه جرى أخذ عينات من 38 منبعا مائيا عبر الوطن للتأكد من سلامتها، داعيا المواطنين إلى التحلي بالوعي وتجنب الشرب من منابع المياه في الوقت الراهن إلى غاية التأكد من سلامتها، بخلاف مياه الصنابير.