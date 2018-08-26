فالفيردي وبيكيه يعبران عن غضبهما من أرضية ملعب بلد الوليد

عبر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم واللاعب جيرارد بيكيه عن غضبهما بسبب حالة أرضية ملعب نادي بلد الوليد.

وانتزع برشلونة أمس السبت فوزا صعبا من مضيفه بلد الوليد 1 / صفر في الجولة الثانية من الدوري، ولكن كان محور الحديث أرضية ملعب خوسيه زورييلا، والتي تم إعادة وضعها قبل أربعة أيام من المباراة والتي ظهر انها تخرج من موضعها.

وقال فالفيردي :" كان الملعب سيئا منذ البداية. كان من الصعب اللعب في مثل هذه الظروف".

وأضاف :"مر وقت طويل منذ أن شاهدت ملعب عشبه مقصوص بشكل سيء. كان على اللاعبين أن يقلقوا حتى لا يصابوا".

من جانبه قال بيكيه :" كان علينا أن نعمل بكد بسبب حالة أرضية الملعب".

وأضاف :" نريد أن نبيع مباريات الدوري الإسباني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن قبل كل شيء علينا أن نقلق بما يحدث هنا (في إسبانيا) لأن خطر الإصابة ضخم".

وتابع :"كان هذا محرجا. أتمنى من المسؤولين أن يفعلوا شيئا لأن هذا كان مؤسفا".