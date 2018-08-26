تقارير: فندق الحريق القاتل في الصين لم يلتزم بإجراءات السلامة

ذكرت تقارير إعلامية صينية اليوم الأحد، أن الفندق الذي شهد حريقا راح ضحيته العديد من الأشخاص مطلع هذا الأسبوع شمالي البلاد، قد أخفق في العديد من عمليات التفتيش المتعلقة بالسلامة من الحرائق خلال الشهور الماضية.

وكان فندق "بايلونج هوت سبرينج ليجر" ،الواقع بمدينة هاربين شمال شرقي الصين ،والذي شب به حريق في وقت مبكر صباح أمس السبت، بالتوقيت المحلي، قد أخفق في أربع من ست عمليات تفتيش منذ ديسمبر 2017، حسبما ذكرت صحيفة "ذا بكين نيوز".

وبالرغم من التصميم المعقد للفندق، كان العديد من إشارات الهروب حال حدوث حرائق معطلة، كما سدت أعمال نحت كبيرة أحد هذه المخارج، حسبما أفادت الصحيفة .

ويفتقر الفندق أيضا الى وجود عدد كاف من طفايات الحريق.

كما لاحظ الزائرون السابقون وجود "أكوام من الأخشاب والأنابيب البلاستيكية والحصائر المطاطية وغيرها من المواد القابلة للاحتراق" حول الفندق.

ولم يتم بعد تحديد سبب الحريق، غير أنه جرى اعتقال أحد مسؤولي الفندق ، وفقا لما ذكرته قناة " تشاينا جلوبال تي.في نيوز" التليفزيونية.

وامتد الحريق ليشمل ثلاثة من الطوابق الأربعة في الفندق بعد أن اندلع الساعة 0430 فجر السبت بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش مساء الجمعة). وتسبب الحريق في مقتل 19 شخصا وإصابة 23 آخرين.

وانتشرت الحوادث الناجمة عن سوء عمليات البناء، والتهاون في عمليات التفتيش على إجراءات السلامة بالمنشآت خلالالتوسع العمراني السريع في الصين في السنوات الأخيرة.