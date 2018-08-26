الشرطة: صاحبة الجثة المشنوقة انتحرت بسبب الظروف المادية بالشرقية

أكدت تحريات المباحث الجنائية بمركز شرطة الإبراهيمية، أن ربة المنزل التي عُثر عليها «مشنوقة» داخل منزلها بدائرة المركز، انتحرت بسبب الظروف المادية وحالة نفسية سيئة أصابتها وجعلتها تحاول الانتحار منذ شهر.

وأصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين أن الجثة لربة منزل تُدعى «داليا.م» 38 عاما، مُطلقة، وتعيش برفقة والدتها وابنتها في منزل متواضع بشارع السكة الحديد بالإبراهيمية، فيما أكدت التحريات أنها حاولت الانتحار من قبل بتناول «سم فئران»، وذلك منذ قرابة الشهر، إلا أن محاولتها لم تنجح، لتُعيد الكرة بنجاح اليوم، وتتخلص من حياتها شنقًا، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لظروف معيشتها.

كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بالعثور على «داليا.م» 38 عامًا، ربة منزل، مشنوقة داخل صالة منزلها بشارع السكة الحديد بدائرة المركز.