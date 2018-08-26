قفشة : مباراة الداخلية بداية إنطلاقتي الجيدة مع بيراميدز

أكد محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز، أن مشاركته بشكل أساسي خلال فوزفريقه أمام الداخلية بثلاثة أهداف لهدف، ستكون بداية انطلاقته الجيدة بباقي مباريات الدوري الممتاز.

وقال قفشة في تصريحات لقناة "بيراميدز" عقب المباراة: "اللقاء هو الأول لي الذي أشارك خلاله بشكل أساسي مع الفريق، على عكس ما حدث سابقًا، حيث أقتصرت مشاركتي كبديل".

وأوضح: "الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني للفريق، عقد معي جلسة خاصة قبل إنطلاق المباراة من أجل تحفيزي، وذلك بعد إعلامي بمشاركتي كأساسي".

وأضاف :"شاركت خلال المباريات السابقة في مركز 8 داخل الملعب، ولكن أمام الداخلية كنت رقم 10، وفي الشوط الثاني قام المدرب بعدة تغييرات فتم إعادتي لمركزي مرة أخرى".

وأتم :" المباراة القادمة أمام سموحة صعبة للغاية خاصة أنها ستُقام على ملعب برج العرب ولكننا سنلعب بهدوء من أجل تحقيق الفوز".

وحقق بيراميدز فوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة،ليصل للنقطة 10 في المركز الثاني خلف الأهلي متصدر الترتيب العام.