توخيل يستهدف نجم توتنهام لتعويض صفقة راكيتيتش

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن طلب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسين نجم وسط توتنهام لتعويض فشل صفقة إيفان راكيتيتش من برشلونة.

ووأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النادي الفرنسي يسعى لتعويض فشل التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، بعد تمسكه بالبقاء ضمن صفوف البلوجرانا لتحول أنظارها تجاه نجم توتنهام.

وأضافت أن إدارة سان جيرمان مستعدة لدفع 100 مليون جنيه إسترليني، لضم إيريكسن صاحب الـ 26 عامًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما وأن اللاعب متبقي في عقده عامين.

ويعد إيريكسين من أبرز نجوم الوسط في البريميرليج خلال السنوات القادمة، وكان هدفًا لبرشلونة ومانشستر يونايتد بالفترات الأخيرة ولكنه فضل البقاء مع السبيرز.