التحالف الوطني الأفغاني يعلن عن «عصيان مدني»

أعلن التحالف الوطني الموسع في أفغانستان عن تنظيم «عصيان مدني»، ردا على صمت الحكومة ولجنة الانتخابات المستقلة، فيما يتعلق بمطالبه بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأصدر التحالف بيانا، في وقت سابق اليوم الأحد، قال فيه إن المهلة النهائية، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، فيما يتعلق بمطالب الأحزاب السياسية والحركات قد انتهت.

وأضاف البيان، أنه مازال هناك استهتار من قبل الحكومة ولجنة الانتخابات المستقلة والمجتمع الدولي، فيما يتعلق بمطالب الأحزاب السياسية والحركات والشعب الأفغاني، فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة.

وأوضح التحالف، أن انتخابات مزورة وفاسدة وعدم احترام الأحزاب السياسية، يمكن أن يجر البلاد نحو أزمة ضخمة، مؤكدًا أن التحالف سيتخذ إجراءات ضرورية، بما في ذلك العصيان المدني لمنع التزوير في الانتخابات.

ويطالب الزعماء السياسيون بإقامة تسجيل بيومتري للناخبين للانتخابات المقبلة، تحت إشراف فرق فنية ويكون مضمونا من قبل السلطات المعنية.

ويطالب القادة السياسيون أيضا بإجراء تغيير في النظام الانتخابي، حسب مطالب الأحزاب والحركات والزعماء السياسيين.

وضم البيان المشترك، الذي صدر في ختام اجتماع للزعماء السياسيين قبل أسبوعين أيضا، إجراء تسهيلات فيما يتعلق بمنشآت مراقبة الانتخابات، خلال عملية الانتخابات.