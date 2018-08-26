منتخب الطائرة يواجه أستراليا «للمرة الثانية» استعدادا لبطولة العالم

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يلتقي فى الثامنة مساء اليوم الأحد، منتخب الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، نظيره الأسترالي وديا للمرة الثانية، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها شهر سبتمبر القادم ببلغاريا وإيطاليا.

وكان منتخب الطائرة ، فاز أمس على نظيره الأسترالي بنتيجة 3/ 1 وديا في إطار استضافة المنتخب الأسترالي بمصر استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 حتى 30 من شهر سبتمبر القادم ببلغاريا وإيطاليا.

ومن المنتظر أن يخوض كلا المنتخبين وديتان يومى الإثنين والأربعاء، حيث تقام الأولى على صالة هليوبوليس الشروق والأخيرة باستاد القاهرة.

وتضم قائمة طائرة الفراعنة التى ستشارك أمام أستراليا كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة" وعمر نجيب "تايسون" ورشاد شبل وعبد الحليم فهيم "عبو" وعبد الرحمن سعودى ومحمد الحسينى وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درنكة" ومحمد عادل وشريف محمد.

ويتوجه منتخب الطائرة إلى بلغاريا يوم 2 سبتمبر المقبل استعدادا لبطولة العالم.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الطائرة منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البرازيل وكندا وفرنسا والصين وهولندا.

ومن المقرر أن يتأهل أول 4 فرق إلى الدور الثاني، حيث تشهد البطولة تواجد 24 منتخبا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات تضم كل واحدة 6 فرق.