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#تصريح | ندين ونستنكر الهجوم على نقطة أمنية بمدينة العريش بجمهورية #مصر العربية، ونؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة #الإرهاب والتطرف
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 25, 2018
#تصريح | ندين ونستنكر الهجوم على نقطة أمنية بمدينة العريش بجمهورية #مصر العربية، ونؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة #الإرهاب والتطرف