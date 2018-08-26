أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي أعلنت وزارة الداخلية عن إحباطه أمس، بعد محاولته استهداف نقطة أمنية في العريش.



وقالت «الخارجية السعودية»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، «ندين ونستنكر الهجوم على نقطة أمنية بمدينة العريش، ونؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب مصر فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتطرف».



وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إحباط قوات الشرطة لهجوم إرهابي على نقطة أمنية بالطريق الساحلي، بمدينة العريش، ومقتل أربعة من العناصر الإرهابية.