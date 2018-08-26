ريال مدريد يطمح في مواصلة انتصاراته في مواجهة جيرونا

مواجهة قوية بين اسبانيول وفالنسيا .. واشبيلية يصطدم بـ "فياريال"

تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز «لاليجا» بثلاث مباريات، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على جيرونا، في العاشرة والربع مساء اليوم بملعب إستادي مونتيليفي، بينما يستضيف إسبانيول، فالنسيا في السادسة والربع على ملعب باور8، بينما يلتقي إشبيلية مع فياريال في الثامنة والربع، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.



ويسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز الثاني تواليًا بعد التغلب على خيتافي في المباراة الافتتاحية بهدفين نظيفين سجلهما دانيل كرفاخال، وجاريث بيل.



بينما يطمح جيرونا لتكرار نتيجة الذهاب في الموسم الماضي حينما حقق المفاجأة بالفوز على الفريق الملكي بنتيجة 1/2 في أول لقاء جمع الفريقين بمسابقة الدوري الإسباني، قبل أن يعوض ريال مدريد في مباراة الدور الثاني، بنتيجة 3/6 في مباراة شهدت تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق للمرينجي أربعة أهداف.



ويصطحب الإسباني، جولين لوبيتيجي، فريق ريال مدريد إلى جيرونا، حيث يتطلع الريال للثأر من الهزيمة المفاجئة 1 / 2 في ملعب مونتيليفي أكتوبر الماضي.



كانت هزيمة مفاجئة في وقت كان به توتر سياسي كبير بين إقليم كاتالونيا والحكومة الإسبانية، مع احتفال جماهير جيرونا بالفوز التاريخي على أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني في أول مواسم الفريق بدوري الدرجة الأولى.



وربما يمنح لوبيتيجي فرصة المشاركة لصفقاته الصيفية الجديدة، تيبوا كورتوا وألفارو أودريوزولا، مع استمرار جاريث بيل في تكليفه بحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال لوبيتيجي : «قدم بيل مباراة جيدة. إنه يقدم العديد من الأشياء المختلفة، مثل اللاعبين الآخرين. يجب أن نواصل العمل، الجماعية تأتي في المقام الأول قبل المهارات الفردية وهذا ينطبق على بيل أيضا».



وفي ثان المباريات ، يسعى إسبانيول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي، حينما يواجه فريق فالنسيا، في السادسة والربع مساء اليوم.



كان إسبانيول قد تعادل في مباراة الجولة الأولى بهدف لمثله أمام سيلتا فيجو، وهي نفس نتيجة فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مباريات الخفافيش بالدوري الإسباني في الموسم الجديد.



في المباراة الأخيرة اليوم يسعة فريق إشبيلية، إلى تحقيق الفوز الثاني له، حينما يستضيف فريق فياريال في الثامنة والربع مساءً.



كان الفريق الأندلسي، قد حقق الفوز في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على حساب مضيفه رايو فاليكانو الصاعد حديثًا إلى الدوري الإسباني الممتاز.



على الجانب الآخر، يدخل فياريال مباراة اليوم، بهدف محو أثار الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مباراة الافتتاح أمام ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف.



وتختتم مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني غدًا، الاثنين، بمباراتين، حيث يلتقي ليفانتي مع سيلتا فيجو، وأتلتيك بلباو مع هويسكا.