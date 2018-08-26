أشادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بقيام أحد المواطنين بإنقاذ سلحفاة بحرية حديثة الفقس بإعادتها إلى مياه البحر المتوسط مرة أخرى واتباع كافة إرشادات الوزارة في ذلك كدليل واضح على نجاح برامج الوزارة في رفع الوعي البيئي بأهمية السلاحف البحرية للحياة البرية والتنوع البيولوجي وفتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر المقبل.

وكان قد ورد بلاغ عبر تطبيق «واتس آب» الخاص بخدمة المواطنين بوزارة البيئة يفيد بالعثور على سلحفاة بحرية صغيرة حديثة الفقس ويستفسر عن الإجراءات التي يجب اتبعها لإنقاذها.

وفور ورود البلاغ تم التواصل مع المختصين بقطاع حماية الطبيعة حيث تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل إطلاقها وتحديد نوعها من خلال عدد من الصور ومقطع فيديو قام بأرسالها المبلغ.

كما تم إرشاد المبلغ إلى الإجراءات التي اتبعها لأطلاق السلحفاة إلى بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط للحفاظ على حياتها حيث قام بإطلاقها وإرسال صور الإطلاق.

جديرا بالذكر أن الوزارة تقوم بجهود لرفع الوعى البيئي لدى المواطنين بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية مشاركة المواطنين في حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من موقع الوزارة الإلكتروني.