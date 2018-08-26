«مؤمن زكريا» يشارك بتدريبات الأهلي في «برج العرب»

انتظم مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الفريق الجماعية، مساء اليوم الأحد، التي أقيمت على الملعب الفرعي ببرج العرب بالإسكندرية.

وانتظم «زكريا» في معسكر الفريق، المقام بالإسكندرية، بعد استدعائه من قبل الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان الجهاز الفني قد قام، أمس السبت، باستدعاء الرباعي؛ أحمد فتحي، ومحمد الشناوي، وميدو جابر، والجنوب إفريقي باكاماني.

ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.