«الوزراء»: توصيل الإنترنت لـ1837 مدرسة ضمن منظومة التعليم الجديدة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان بهدف متابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد».



وأضاف «سلطان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «مدبولي استعرض مع وزير الاتصالات تطورات تنفيذ خطة توفير خدمة الإنترنت للمدارس الحكومية»، مشيرًا إلى تنفيذ 77% من الخطة، وتوصيل خدمة شبكة الألياف الضوئية لـ1837 مدرسة.



وأوضح أنه «تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بالمناهج الجديدة»، مشيرًا إلى تدريب 128 ألف معلم على هذه المناهج، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتطوير النظام التعليمي لمرحلة الثانوية العامة.



وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: «كل هذه الجهود المبذولة تعتبر بمثابة نقلة نوعية في نظام التعليم بمصر»، متوقعًا حدوث تغيير كبير في النظام التعليمي خلال العام الدراسي الجديد، وخاصة لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والثانوية العامة.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



