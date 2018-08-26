روحاني: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

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أكد الرئیس الإیرانی حسن روحانی فی حدیث هاتفی مع أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی، أن بلاده تدعو دائما الي توسیع وتمتین العلاقات مع دولة قطر البلد الصدیق فی هذه المنطقة الحساسة.

وقال روحاني : هناك العدید من الفرص لتطویر التعاون فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة بین إیران وقطر، ولیس هناك عائق أمام دعم هذا التعاون المشترك.

وأضاف أن تعزیز التعاون فی الموانئ والبحار وإحداث خط ملاحی مشترك یمكن أن یساعد التجارة بین البلدین إلي حد كبیر.

كما دعا الرئیس الإیرانی، أمیر قطر لحضور اجتماع القمة الثالث لمنتدي حوار التعاون الأسیوی الذی سیعقد فی طهران الشهر القادم.

بدوره،ثمن أمير دولة قطر دعوة الرئیس روحانی له للمشاركة فی قمة منتدي الحوار والتعاون الآسیوی.

وقال إن بلاده تدعو إلي تطویر شامل لعلاقاتها مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأشار إلى العلاقات الأخویة والودیة بین البلدین فی مختلف القطاعات مشیدا بالمواقف البناءة لإیران فیما یتعلق بالأزمة القطریة.

يشار إلى أن السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطعت في منتصف العام الماضي العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم"الإرهاب"ولكن الدوحة تنفي ذلك.