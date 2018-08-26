رئيسا «الصليب الأحمر» من الكوريتين يتفقان على عقد لقاءات للم شمل الأسر المشتتة

اتفق رئيسا لجنتي الصليب الأحمر للكوريتين، على إقامة فعالية أخرى لبرنامج لم شمل الأسر المشتتة في أكتوبر كأقرب موعد، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وقال رئيس لجنة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية، بارك كيونج-سو، أمس السبت، إنه توصل إلى الاتفاق مع نظيره الكوري الشمالي، أثناء محادثاتهما على هامش فعالية لم شمل الأسر المشتتة بسبب الحرب الكورية "1950-1953"، في منتجع جبل كومكانج في كوريا الشمالية.

وأضاف: "ناقشت مع بارك يونج-إيل، رئيس الوفد الكوري الشمالي، عقد جولة أخرى لبرنامج لم شمل الأسر خلال العام على غرار الجولة الـ21، وقررنا أن نناقش الموعد وتفاصيل أخرى في محادثات العمل".

وشارك حوالي 600 كوري جنوبي من 160 أسرة في الجولتين من برنامج لم شمل الأسر الأسبوع الماضي.

وقال بارك كيونج-سو: "بالنسبة لحجم الجولة الـ22 القادمة سيكون مقاربا للحجم الحالي، وأعتقد أنه سيكون ممكنا في نهاية أكتوبر أو بعده اعتبارا للطقس والظروف الأخرى"، مؤكدا أن الكوريتين توصلتا إلى تفاهم حول الحاجة إلى عقد المزيد من اللقاءات للأسر المشتتة خلال هذا العام.

وأضاف: "يُتوفى حوالي 3000-4000 من أعضاء الأسر المشتتة سنويا، وفي خلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة سيكون من الصعب إقامة برنامج لم شمل الأسر بالطريقة الحالية".

يُذكر أن برنامج لم شمل الأسر، أُقيم بعد عامين و10 أشهر من توقفه، وسط ذوبان الجليد في العلاقات المشتركة بين الكوريتين.

وفي أبريل الماضي، اتفق رئيسا الكوريتين على السعي لحل القضايا الإنسانية الناجمة عن عقود من الانقسام.