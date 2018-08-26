«الصحة»: إجراءات وقائية استعدادا لعودة الحجاج المصريين

اعلنت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ عدد من الاجراءات الوقائية استعدادا لعودة الحجاج، من ضمنها زيادة اعداد أطباء الحجر الصحى، وملئ الكارت الصحى للحجاج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، موافقة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، على الطلب المقدم من الوزارة بزيادة اعداد أطباء الحجر الصحى المسافرين على متن طائرات مصر للطيران لانهاء الاجراءات الوقائية للحجاج المصريين القادمين من الاراضى المقدسة تخفيفاً علي الحجاج ولسرعة انهاء الاجراءات لمنع تكدسهم بصالات الوصول.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، في ليان صادر عن الوزارة ، إلى أن أعداد اطباء الحجر الصحى تم زيادتهم للسفر على متن طائرات مصر للطيران للرحالات القادمة من السعودية بنحو 50% من الرحلات، مقارنة بالاعوام الماضية والتى كان مسموح لهم بالسفر بنسبة 14% فقط من الرحلات.

وأوضح أن "الكارت الصحى" يحتوي على اسم الحاج رباعي، وعنوانه وبياناته الشخصية بالتفصيل، والذى من خلاله يتم متابعة الحاج لمدة اسبوعين عقب وصوله فى محل اقامته من خلال فريق الطب الوقائى بكافة المدريات حيث يتم تحويل اى مريض قد يظهرعليه اى اعراض مرضية أو من المخالطين له لاقرب مستشفى، مشيراً الى أنه تم ميكنة كافة غرف الحجر الصحى بالمطارات لارسال كافة بيانات الحجاج الكترونياً الى الفرق الوقائية بالمدريات لمتابعة الحجاج.

وكشف عيد أن الوزراة تواصلت مع اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، للموافقة على توزيع الكارت الصحى للحجاج العائدين من السعودية على متن "الطيران السعودى"، حيث وافق ورحب بالمقترح تيسيراً على الحجاج ومنع التكدث فى صالات الوصول، لافتاً الى ان الوزارة وردت 20 الف كارت صحى لتوزيعهم على الطيران السعودى.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدد ١٠٥١٠ حاج وصلوا من جده والمدينه برحلات الحج السريع الى مطارات القاهرة وبرج العرب وسوهاج واسيوط، وذلك خلال الفترة من 22 الى ٢٤ اغسطس 2018 ، مشيراً الى أنه من المتنتظراستقبال باقى حجاج القرعه والجمعيات الأهلية والسياحة اعتبارا من اليوم ٢٧ اغسطس الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 48 حالة.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى وقوع ٣ حالات وفاة، أن المتوفيين هم الحاجة نبوية السيد ابراهيم سالم، 43 عام، من محافظة الجيزة، والحاجة رئيفة محمد عثمان زغلف، 78 عام، من محافظة الدقهلية، لافتاً الى انهم توفوا بمكة المكرمة.

وأضاف شوقي انه من ضمن المتوفين الحاجة اكرام محمد رضوان السيد، 65 عام، من محافظة كفر الشيخ، توفيت بالمدينة المنورة، لافتاً الى انهم جميعاً يتبعون حج السياحة.

وأكد "شوقي" أن الحجاح توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر الأحد، 78768 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69907 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5456 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 216 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 158 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 58 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 33 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 187 غسلة كلوية، كما انه تلقت 4 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 5 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور ٣ مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.