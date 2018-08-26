قال الدكتور أحمد الأنصاري، مدير مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى، إنه تم تخطي حاجز الـ50% من قوائم المرضى، وهو ما يعطي دفعة إيجابية للعاملين بهذا المشروع، لبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه القوائم قبل 6 أشهر.



وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه نحو استمرار المشروع لـ3 سنوات مقبلة، كي لا تستجد قوائم الانتظار مرة أخرى، موضحًا أن هذا المشروع يعد جزءًا من التجهيز للنظام الصحي الشامل، في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري.



وذكر أن دولاب العمل في النظام الصحي يضم عدة مشروعات تعمل من أجل خدمة ورعاية صحة المواطن المصري، سواء مشروع المسح الشامل لفيروس سي، أو المستشفيات النموذجية.



وتابع: «المشروعات كلها بتكمل بعض، ومفيش حاجة بتشتغل بصورة منفردة، عشان المواطن يشعر بتحسن واضح في الخدمة الطبية المقدمة له، ولكن كان أصعبهم قوائم الانتظار، لأنها بتحتاج مهارة عالية، وبتتعامل مع المستوى الأصعب من الخدمة الطبية».



