ميدو جابر يبدأ التدريبات التأهيلية بمعسكر الأهلي فى برج العرب

أدي ميدو جابر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على الملعب الفرعي لستاد برج العرب.

ويعاني ميدو جابر من شدٍ في العضلة الخلفية، وتأكّد غيابه عن مباراة الأهلي وكامبالا سيتي، المحدد لها التاسعة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء.

وخاض اللاعب جلسة من التدريبات الاستشفائية والتأهيلية على هامش مران اليوم، وبدأ تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامج التأهيل من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي، في الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.