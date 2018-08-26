بمشاركة تريزيجيه قاسم باشا يفوز على سيفاس سبور في الدوري التركي

واصل فريق قاسم باشا بدايته الرائعة في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، بعدما تغلب 3 / صفر على مضيفه سيفاس سبور اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة الجناح المصري محمود حسن تريزيجية، ضمن صفوف قاسم باشا.

ارتفع رصيد قاسم باشا إلى تسع نقاط، ليرتقي على الصدارة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيم تجمد رصيد سيفاس سبور عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا.

انتهى الشوط الأول بتقدم قاسم باشا بهدف نظيف عن طريق مهاجمه النيجيري صامويل إيدوك.

وواصل الفريق الضيف تألقه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين حملا توقيع السنغالي مباي دياني في الدقيقتين 79 و90.