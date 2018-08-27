مدرب الجونة: التعادل أمام الإنتاج أفضل من الخسارة

أكد هشام زكريا المدير الفني لفريق الجونة، عنم رضاه بتعادل فريقه سلبيًا أمام الإنتاج الحربي ، في اللقاء الذي جمعهم بستاد السلام ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار زكريا في تصريحات لقناة "أون سبورت"، عقب اللقاء، أنه كان يسعى لحصد الثلاث نقاط إلا أنه راضٍ عن نقطة التعادل أمام فريق الإنتاج الحربي.

وقال: "أن التكتل الدفاعي لفريق الإنتاج الحربي هو السبب في عدم إحراز الأهداف خاصًة وأن المدير الفني للفريق المنافس مختار مختار يلعب بخمسة لاعبين في مركز الدفاع".

وأضاف: "أتسم اللاعبين بحب الذات أكثر أمام المرمى، مع قلة التركيز، كل هذا كان السبب في التعادل وعدم النجاح في إحراز الأهداف".

وأنهى زكريا حديثه بأن التفكير منصب حاليًا على مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة على ستاد الجونة.