الإثنين 27 أغسطس 2018 1:09 ص القاهرة القاهرة 27.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

مدرب الجونة: التعادل أمام الإنتاج أفضل من الخسارة

الشروق
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:39 م | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:39 م

أكد هشام زكريا المدير الفني لفريق الجونة، عنم رضاه بتعادل فريقه سلبيًا أمام الإنتاج الحربي ، في اللقاء الذي جمعهم بستاد السلام ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار زكريا في تصريحات لقناة "أون سبورت"، عقب اللقاء، أنه كان يسعى لحصد الثلاث نقاط إلا أنه راضٍ عن نقطة التعادل أمام فريق الإنتاج الحربي.

وقال: "أن التكتل الدفاعي لفريق الإنتاج الحربي هو السبب في عدم إحراز الأهداف خاصًة وأن المدير الفني للفريق المنافس مختار مختار يلعب بخمسة لاعبين في مركز الدفاع".

وأضاف: "أتسم اللاعبين بحب الذات أكثر أمام المرمى، مع قلة التركيز، كل هذا كان السبب في التعادل وعدم النجاح في إحراز الأهداف".

وأنهى زكريا حديثه بأن التفكير منصب حاليًا على مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة على ستاد الجونة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك