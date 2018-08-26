وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي

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غاب وليد سليمان؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق المتواجدة حاليا في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة كامبالا سيتي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في ختام مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل سليمان على إذن من الجهاز الفني ومدير الكرة للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

وخرج سليمان من قائمة الأهلي التي تواجه كامبالا سيتي بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة الترجي التونسي الماضية بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق الغائبون عن مواجهة بطل أوغندا، تدريبات خاصة اليوم في الجيم بمقر النادي بالجزيرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، وحسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال.