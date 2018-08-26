فوز ليل وبوردو وتعادل مارسيليا مع رين بالدوري الفرنسي

أحرز المهاجم الشاب جوناثان بامبا هدفين قاد بهما فريقه ليل للفوز 3 / صفر على ضيفه جانجون، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة ،التي جرت اليوم عن فوز بوردو على ضيفه موناكو 2 / 1، في حين تعادل أولمبيك مارسيليا 2 / 2 مع ضيفه رين.

ارتفع رصيد ليل إلى سبع نقاط في المركز الثالث، في حين ظل رصيد جانجون خاليا من النقاط، ليبقى متذيلا للترتيب، بعدما خسر في مبارياته الثلاث بالبطولة هذا الموسم.

تقدم ليل مبكر بهدف حمل توقيع لاعبه البرتغالي تشيكا في الدقيقة السابعة، قبل أن يتقمص بامبا دور البطولة في اللقاء، بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة و73.

وتضاعفت معاناة جانجون في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كريستوف كيربارت في الدقيقة 82.

من جانبه، واصل موناكو نتائجه المخيبة في المسابقة هذا الموسم، بعدما خسر 1 / 2 أمام مضيفه بوردو.

وتجمد رصيد موناكو، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة، عند أربع نقاط في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد بوردو، الذي حقق فوزه الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

بادر فرانسوا كامانو بالتسجيل لبوردو في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل بيترو بيليري لموناكو في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، واصل كامانو تألقه بعدما أضاف الهدف الثاني لبوردو، ليمنح الفريق أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

وسقط أولمبيك مارسيليا في فخ التعادل 2 / 2 مع ضيفه رين.

وتقدم رين بهدفين مباغتين عن طريق بنيامين بوريجارد واسمايلا سار في الدقيقتين 38 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وقلص لوكاس أوكامبوس الفارق بتسجيله الهدف الأول لمارسيليا في الدقيقة 54، فيما جاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة، عقب تسجيل رامي بن سبعيني لاعب رين هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

رفع مارسيليا رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، وارتفع رصيد رين إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر.