واصلت مكاتب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات ، صباح اليوم، عملها بتلقي طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة التموين أعدت إحصائية باجمالي أعداد المواليد المضافة بداية من مطلع الشهر الجاري وحتى منتصف الشهر ذاته، والتي شملت إضافة عدد 141 ألفًا و9 مولود، على 100 ألف و564 بطاقة تموينية، في حين وصلت إجمالي أعداد الطلبات 262 ألفًا و11 طلبًا.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في يوم 11 من الشهر الجاري، استقبال المرحلة الثانية من إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية من خلال مكاتب التموين المنتشرة علي مستوى المحافظات.

يذكر أنه قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.