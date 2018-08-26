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إسبانيول يسقط فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 9:47 م | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 9:47 م

ألحق إسبانيول الخسارة الأولى لضيفه فالنسيا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

ارتفع رصيد إسبانيول إلى أربع نقاط في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

تقدم إستيبان جرانيرو لإسبانيول في الدقيقة 62، وأضاف زميله بورخا إيجليسياس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

يذكر أن إسبانيول بدأ مشواره في البطولة هذا الموسم، بتعادله 1 / 1 مع مضيفه سيلتا فيجو في المرحلة الأولى، فيما تعادل فالنسيا بالنتيجة ذاتها مع ضيفه أتلتيكو مدريد في نفس المرحلة.


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