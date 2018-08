محامي صلاح يوضح سبب أزمته الجديدة مع اتحاد الكرة

أوضح رامي عباس عيسى وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحاميه سبب الأزمة الجديدة مع اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة.

وغرد وكيل صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "طلبنا ضمانات من اتحاد الكرة بخصوص انتهاكات حقوق الصور الخاصة بمحمد صلاح لن تحدث مستقبلا أثناء وجوده مع المنتخب، ولكن لم يصلنا الرد حتى الآن".

وبدأت الأزمة بين وكيل صلاح واتحاد الكرة في أبريل الماضي قبل مشاركة المنتخب في كأس العالم الأخيرة بروسيا بعدما أعلن رامي عباس عيسي وكيل صلاح عن وجود أزمة مع الجبلاية بسبب إستخدام الشركة الراعية للاتحاد صورة اللاعب وإسمه في حملات إعلانية وتسويقية دون الرجوع للاعب ووكيله.

قبل أن يعلن اتحاد الكرة حل الأزمة وإزالة صورة الفرعون المصري في من على طائرة المنتخب وجميع الحملات الدعائية قبل المشاركة في مونديال روسيا، لتبدأ أزمة جديدة بتلبية المنتخب دعوة رمضان قاديروف زعيم الشيشان ومنحه المواطنة الفخرية في مقر إقامة المنتخب في جروزني أثناء كأس العالم، وهو ما تسبب في هجوم الصحف الإنجليزية على صلاح بسبب ظهوره مع قاديروف الذين يعتبرونه بالزعيم الديكتاتور.

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond.