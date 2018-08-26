اعترف جيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه مازال يحتاج للتحسن رغم تصدره لترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: " نحن في مركز رائع الأن، لكن الوقت مازال مبكرا للحديث عن جدول الترتيب".

وأضاف : "أن تكون في المركز الأول بعد ثلاث جولات من بداية الدوري هو شيء رائع، لكن مازال لدينا الكثير من الأمور تحتاج للتحسن، لنصبح فريق أقوى".

وعن الفوز الصعب على برايتون أجاب : "كنا نعلم صعوبة المباراة، هم فريق جيد واظهروا ذلك خلال الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، جاءوا إلي هنا للفوز، لكننا استطعنا التغلب عليهم"

وتابع : "أشعر بالسعادة بسبب الخروج بشباك نظيفة، أعرف أن بالإمكان أن نكون أفضل، لكن في النهاية النتيجة هي الأهم".

ونجح ليفربول في الفوز على برايتون بهدف دون رد أحرزه النجم محمد صلاح، مساء أمس السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.