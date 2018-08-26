تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف غموض اختفاء ومقتل طفلة خمس سنوات وإلقاء جثتها بمياه الترعة.



في إطار جهود قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية لكشف غموض واقعة غياب الطفلة «حبيبة»، خمس سنوات، والذي أبلغ والدها بواقعة غيابها بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية. تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء اختفاء الطفلة كلا من المدعو «إبراهيم. د. إ»، 36 سنة، حلاق، والمدعو «الدسوقي. د. إ»، 27 سنة، حلاق (شقيق الأول وزوج شقيقة الطفلة المتغيبة) ويقيمان بقرية ديرب بقطارس دائرة المركز.



وأكدت التحريات قيام الأول بالتعدي على الطفلة بتاريخ غيابها أثناء وجودها بمنزله (منزل شقيقتها) وخشية افتضاح أمره قام بإزهاق روحها وتولى شقيقه التخلص من الجثة بوضعها داخل جوال بلاستيكي وإلقائها بمياه إحدى الترع ببندر أجا.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم انتشال الجثة، وباستدعاء والد المجني عليها تعرف على الجثة.



وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، بالعثور على جوال به جثة طفلة مقتولة وملقاة، بقرية ديرب بقطارس التابعة لمركز أجا.



وانتقل رجال المباحث، برئاسة الرائد محمد فوزى، رئيس مباحث أجا لمكان البلاغ وتبين أن الجثة للطفلة حبيبة أحمد عبد الحليم (5 سنوات)، وبالفحص تبين أنه مبلغ باختفائها منذ عصر الخميس الماضي ثالث أيام العيد إلا أن الأهالي عثروا عليها مقتولة اليوم داخل جوال.