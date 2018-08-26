ميركل ترفض بشكل واضح إعادة تطبيق التجنيد الإجباري

أعربت اليوم الأحد، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها الصريح لإعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري في بلادها.

وفي مقابلتها الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت ميركل اليوم :" لا أرغب في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري مرة ثانية".

وأوضحت ميركل أن مفتشي أفرع أسلحة الجيش (رؤوساء الأركان) أكدوا لها خلال لقاء عُقِدَ مؤخرا أن التكليفات الموجهة إلى الجنود تغيرت عما كانت عليه في السابق.

وفيما يتعلق بمقترح انجريت كرامب-كارنباور الأمينة العامة لحزبها المسيحي الديمقراطي بشأن إجراء نقاش حول إعادة نظام التجنيد الإجباري للجميع، قالت ميركل إنها ترغب في النقاش داخل الحزب حول كيفية تطبيق نظام خدمة اجتماعية " لا يقوم بدور سد العجز لتعويض النقص في أطقم الرعاية".

وفي هذا السياق، أعربت ميركل عن تأييدها لمقترح وزير الاقتصاد بيتر التماير الذي يهدف إلى توفير سند قانوني لتطبيق مثل هذه الخدمة لمدة عام بشكل تطوعي.

وقالت ميركل إنه إذا رغب الشباب في هذا الأمر، فعلى الدولة أن توفر لهم هذه الإمكانية.