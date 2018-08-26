خاص – اتحاد الكرة يبحث عن حل عاجل لأزمة صلاح بعد ساعات

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عن حل لأزمة الحقوق التجارية والإعلانية الخاصة بلاعبي المنتخب الوطني وفي مقدمتهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال اجتماعه بعد ساعات قليلة وتحديدا ظهر غد الاثنين



كان صلاح قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر خلالها أن اتحاد الكرة لا يرد على رسائله طوال الأيام الماضية.



وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الشروق" أن الأزمة مرتبطة بالحقوق الإعلانية التي حدثت قبل مشاركة الوطني في بطولة كأس العالم، حيث يرغب صلاح ولاعبو المنتخب في الحصول على مقابل مادي نتيجة ظهورهم في حملات إعلانية لعدد من المنتجات دون الحصول على إذن من اللاعبين بتصوير تلك الإعلانات، الأمر الذي فجر أزمة كبيرة قبل سفر المنتخب إلى روسيا.



وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة سوف يبحث عن حلول سريعة لتلك الأزمة لإغلاق هذا الملف خاصة أن المنتخب مقبل على مباراة مهمة أمام النيجر 8 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سيعلن مجلس الإدارة عقب اجتماعه الطرق التي سيتم من خلالها إنهاء الأزمة مع صلاح ولاعبي المنتخب الذين ظهروا في الحملات الإعلانية قبل المونديال.